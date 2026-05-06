Стал известен состав юниорской сборной России для подготовки к турниру «Кубок Будущего»

Штаб сборных команд определил состав юниорской сборной России для подготовки к турниру «Кубок Будущего», который пройдёт с 14 по 17 мая в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В учебно-тренировочном сборе в УТЦ «Новогорск» с 6 по 13 мая примут участие 28 хоккеистов:

Вратари:
Яков Казанцев («Локо»), Андрей Николаев («Де-Мойн Бакканирс», USHL), Владислав Чапаев («Кузнецкие Медведи»).

Защитники:
Данияр Айбатов, Сабит Хатибуллин (оба — «Ирбис»), Илларион Бабкин, Артём Матэ, Всеволод Пацера (все – МХК «Спартак»), Денис Лузанов («Локо-76»), Владимир Мозжухин («Омские Ястребы»), Пётр Новожилов (МХК «Динамо Москва»), Александр Овчинников («Красноярские Рыси»), Иван Россинский («Красная Армия»).

Нападающие:
Семён Бадалов, Степан Дмитриев (оба — МХК «Динамо Москва»), Фёдор Белоусов, Михаил Булгаков, Иван Коваленко, Артём Фролов (все — «Локо-76»), Кирилл Грошев (МХК «Динамо СПб»), Роман Кожевников («Белые Медведи»), Илья Коломыцев («Ирбис»), Юрий Меньщиков («Стальные Лисы»), Андрей Миляев («Спутник»), Иван Рябов («Сибирские Снайперы»), Даниил Савин («Академия СКА»), Ярослав Ткачёв («Омские Ястребы»).

Тренерский штаб:
Антон Корредор – главный тренер, Никита Щитов, Николай Лемтюгов – тренеры, Артём Артемьев – тренер вратарей, Виктор Петров – тренер по ОФП.

