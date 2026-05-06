Валерий Каменский: не вижу сейчас готовых россиян из КХЛ для перехода в НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался об отъезде российских игроков КХЛ в клубы НХЛ.

«Вообще нам не хочется, чтобы кто-то уезжал из КХЛ, но если переходить в НХЛ, то только на лидирующие позиции с односторонним контрактом. Молодёжь должна в России вырасти, чтобы в зрелом возрасте уже ехать за океан. Это как сейчас играют у нас Овечкин, Малкин, Панарин, Капризов. Вот будучи такими надо ехать в НХЛ. Пинчук был лидером в минском «Динамо», хорошо играл, вот и уехал.

Я не вижу сейчас готовых для перехода в НХЛ россиян из КХЛ. Но есть много молодых, у которых есть такая перспектива», — приводит слова Каменского «Советский спорт».