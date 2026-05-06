Губернатор Нижегородской области Никитин представил название нового стадиона «Торпедо»

Новая ледовая арена нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», расположенная на Стрелке Оки и Волги, получила название «VOLGA Арена». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Волга — неизменный символ Нижнего Новгорода, душа и отражение характера нашей земли. Вдохновив в своё время промышленников, она стала символом горьковского автомобилестроения. Сегодня бренд переживает свой ренессанс и уже этим летом готовится к выходу на рынок. В честь возрождения легкового автомобильного производства в Нижнем Новгороде принято решение о присвоении новой ледовой арене на Стрелке имени «VOLGA Арена».

Ледовая арена — это не только спортивный объект, это пространство, которое станет новой точкой притяжения и частью культурно-спортивного кластера на Стрелке. Это стратегический шаг в развитии ледовых дисциплин. Здесь будут проводиться международные соревнования, в том числе через ледовую арену гости будут знакомиться с наследием нашего региона.

Я рад, что два знаковых события — завершение строительства ледовой арены и возрождение легкового автомобильного производства — будут объединены общей историей. Завершаются финальные штрихи — арена достроена, первые серийные автомобили сошли с конвейера. Верю, что VOLGA во всех смыслах и проявлениях станет символом будущих достижений и побед!» — сообщил Никитин.