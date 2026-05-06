«Считаем сезон неудовлетворительным». Алексей Жлоба — об итогах выступления «Металлурга»

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба подвёл итог сезона для магнитогорского клуба.

«Сезон неоднозначный. При хорошей регулярке проиграли в полуфинале. Считаем сезон неудовлетворительным. Есть время поработать над проблемами, которые увидели, и войти в сезон подготовленными», – передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах. В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Ранее экс-нападающий «Металлурга», СКА, «Салавата Юлаева», «Витязя» и «Авангарда», ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин рассказал про работу Андрея Разина на посту наставника магнитогорского клуба.

