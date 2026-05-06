Разин: провели сезон одним составом. Единственное, Кузнецов пришёл — Кузнецов ушёл

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об итогах сезона для магнитогорского клуба, прокомментировав состав уральской команды.

«Задача не выполнена, это главный момент. Практически без спадов провели сезон одним составом. Единственное, Евгений Кузнецов пришёл – Евгений Кузнецов ушёл. Всего было 10 поражений в основное время, без спадов. Сезон можно назвать уникальным. Но, к сожалению, в полуфинале не прошли», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах. В полуфинальной серии Кубка Гагарина уральский клуб проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4.

