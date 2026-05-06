Спортивный директор «Металлурга» рассказал, над какими позициями будет работать клуб

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал трансферную политику клуба.

– Над какими позициями будете работать?

– Вратарская линия, центральный нападающий, даже два. Защитная линия тоже будет обновляться.

– Была ли вероятность, что Набоков останется?

– У него действующий контракт с «Колорадо». Он отработал аренду, сейчас поедет туда тренироваться. Может, даже сыграет, посмотрим.

– Видите ли Смолина первым номером?

– Если будет кандидат на усиление, который будет явно первым номером, будем этот момент учитывать. Вратари – тонкая натура. Все риски сопоставляем, будем от этого отталкиваться. Нас не будет пугать, если будут два одинаковых перспективных вратаря.

– Почему никого не брали в дедлайн? Считаете это правильным?

– Сейчас легко рассуждать – наверное, можно было обновить команду. Потому что у нас очень ровно всё складывалось, не было затяжных продолжительных серий. В тот момент хотели дополнить – взять игрока. Менять кого-то – всё хорошо складывается, нормальный коллектив, атмосфера. Если бы поменяли и сыграли так же, сейчас бы спрашивали себя, зачем мы это сделали. Большой опыт для нас и игроков, – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.