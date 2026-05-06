Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортивный директор «Металлурга» рассказал, над какими позициями будет работать клуб

Спортивный директор «Металлурга» рассказал, над какими позициями будет работать клуб
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал трансферную политику клуба.

– Над какими позициями будете работать?
– Вратарская линия, центральный нападающий, даже два. Защитная линия тоже будет обновляться.

– Была ли вероятность, что Набоков останется?
– У него действующий контракт с «Колорадо». Он отработал аренду, сейчас поедет туда тренироваться. Может, даже сыграет, посмотрим.

– Видите ли Смолина первым номером?
– Если будет кандидат на усиление, который будет явно первым номером, будем этот момент учитывать. Вратари – тонкая натура. Все риски сопоставляем, будем от этого отталкиваться. Нас не будет пугать, если будут два одинаковых перспективных вратаря.

– Почему никого не брали в дедлайн? Считаете это правильным?
– Сейчас легко рассуждать – наверное, можно было обновить команду. Потому что у нас очень ровно всё складывалось, не было затяжных продолжительных серий. В тот момент хотели дополнить – взять игрока. Менять кого-то – всё хорошо складывается, нормальный коллектив, атмосфера. Если бы поменяли и сыграли так же, сейчас бы спрашивали себя, зачем мы это сделали. Большой опыт для нас и игроков, – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
В «Металлурге» рассказали об изменениях в составе на следующий сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android