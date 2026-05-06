«Иногда были грубейшие нарушения игровой дисциплины». Разин — о защите «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру магнитогорского клуба в обороне в сезоне КХЛ.

– Игра в обороне была решающим фактором?

– Она подразумевает игру не только защитников, а всех. Иногда были грубейшие нарушения игровой дисциплины. Даже когда отыгрывались, могли в конце пропустить из-за глупостей, которые некоторые совершали. Валить на защитников нет смысла. Можно похвалить Орехова и Пресса, которые в плей-офф себя очень хорошо проявили, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

