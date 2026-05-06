«Казалось, что он был готов уже как главный тренер». Фетисов — о Вячеславе Козлове

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об уходе Вячеслава Козлова из московского «Динамо».

«То, что при его желании он не останется без работы, — это 100%, я за него не переживаю. Вячеслав был уникальным хоккеистом, вдумчивый, постоянно искал какие-то новые решения и в игре, и как тренер тоже опыта набрался. У нас немного людей, которые имеют такой опыт как игрока и как тренера.

Мне казалось, что он был готов уже как главный тренер, но, видимо, у него что-то не сложилось в «Динамо». И отец у него тренером работал, просматривалась такая династия», — цитирует Фетисова ТАСС.