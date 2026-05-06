Кожевников: не спешите списывать «Авангард», но главное, что сезон для Омска уже потерян

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ходе сезона «Авангарда» и оценил шансы омского клуба на выход в финал.

— Ещё в сентябре сказал, что курс на легионеров и опытных игроков не сработает. В Омске отличная академия, интересный клуб МХЛ, много молодых талантов. Увы, все они были забыты. Взяли канадского тренера, набили ему штаб соотечественниками, пригласили его земляков даже в «Омские Крылья». И он от имени всей этой пёстрой бригады сразу сказал – завтра ему не интересно, только сегодня!

Ну и чего вы сегодня добились? Прокатились весь сезон на трёх возрастных пятёрках, выжали из них максимум. При этом ни один молодой игрок не наигран, собрана команда-однодневка, работы на перспективу – ноль!

— В седьмом матче «Авангард» Буше обречён?

— Я этого не говорил. Профессионалы понимают – в хоккее очень многое зависит от момента, от психологии. И всё очень быстро меняется.

В эмоциональном плане «Локомотив» может быть вычерпан после такого удивительного спасения. А «Авангард», наоборот, от этого дна способен оттолкнуться. Поэтому меня удивляет, что в прессе все уже отдают Ярославлю путёвку в финал. Не спешите, «Авангард» ещё способен зацепиться!

При этом по большому счёту этот матч на мою личную оценку сезона «Авангарда» не повлияет. Именно для системы хоккея Омска этот сезон скорее потерянный – несмотря на все финансовые вливания. Вот что самое обидное, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.