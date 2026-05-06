В «Металлурге» высказались о возможном возвращении Ильи Самсонова

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о возможном возвращении вратаря Ильи Самсонова в команду.

«Не так много на рынке вратарских позиций. Мы рассматриваем все варианты. Очень много должно сложиться, Илья – игрок «Сочи», и просто так его никто не отдаст. Все кандидатуры вратарей обсуждаются, и есть пул игроков, на которых мы смотрим. Это очень тонкая вещь, к этому нужен детальный подход», – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах. В полуфинальной серии Кубка Гагарина уральский клуб проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4.