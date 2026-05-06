Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин: семейные отношения преобладают, и, скорее всего, Пресс уедет из «Металлурга»

Андрей Разин: семейные отношения преобладают, и, скорее всего, Пресс уедет из «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о будущем Робина Пресса в магнитогорском клубе.

«Я с Прессом пять сезонов отработал. Вчера поговорили один на один, как понял, семейные отношения, которые у него начинаются, преобладают и, скорее всего, он уедет от нас. Да, парень со своими минусами, но у кого их нет? Те же Лямкин и Миллер тоже не безгрешны, но то, что делает Робин на синей линии – отказываться от такого хоккеиста мне очень жаль», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах. В полуфинальной серии Кубка Гагарина уральский клуб проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Материалы по теме
В «Металлурге» высказались о возможном возвращении Ильи Самсонова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android