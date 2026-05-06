Андрей Разин: семейные отношения преобладают, и, скорее всего, Пресс уедет из «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о будущем Робина Пресса в магнитогорском клубе.

«Я с Прессом пять сезонов отработал. Вчера поговорили один на один, как понял, семейные отношения, которые у него начинаются, преобладают и, скорее всего, он уедет от нас. Да, парень со своими минусами, но у кого их нет? Те же Лямкин и Миллер тоже не безгрешны, но то, что делает Робин на синей линии – отказываться от такого хоккеиста мне очень жаль», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах. В полуфинальной серии Кубка Гагарина уральский клуб проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4.