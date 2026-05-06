Евгений Бирюков рассказал о восстановлении нападающего «Металлурга» Дмитрия Силантьева

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о восстановлении форварда уральского клуба Дмитрия Силантьева.

«Дима тренируется, но нагрузки у него специфические. Всё идёт по плану, даже с опережением. Хорошо, что до сезона есть время восстановиться, думаю, к 1 августа он будет в форме. Дима – парень трудолюбивый», – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в игре с «Северсталью» Силантьев неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьёзное. Силантьева унесли с площадки на носилках. Впоследствии форвард перенёс операцию.