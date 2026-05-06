Директор «Металлурга» ответил, сколько моментов клуб отправил в СДК по серии с «Ак Барсом»

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что клуб обращался в Спортивно‑дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ по некоторым моментам серии с «Ак Барсом» (1-4).

– Не знаю, кому задать вопрос по судейству…

Разин: Мне задайте, только сразу 500 на стол (смеётся).

– Сколько моментов отправили в СДК по серии с «Ак Барсом»?

Жлоба: Это всё-таки мне вопрос. Были определённые моменты, но это внутренняя кухня между нами, СДК и лигой. Все люди – мы ошибаемся, судьи ошибаются. Это обычная работа. Давайте вспомним и другие истории. Для чего считать это? Это текущая работа клуба, это нормально, — передаёт слова Разина и Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.