Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» поддержал изменения в регламенте, предложенные КХЛ

«Металлург» поддержал изменения в регламенте, предложенные КХЛ
Комментарии

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что магнитогорский клуб поддержал изменения в регламенте, предложенные Континентальной хоккейной лигой.

– «Металлург» выступал за изменения в регламенте?
– Да, мы голосовали за те решения, которые предлагала лига, – передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах. В полуфинальной серии Кубка Гагарина уральский клуб проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Напомним, 29 апреля завершилось заочное заседание совета директоров КХЛ, на котором были приняты правки в регламент, касающиеся открывающейся 1 июня новой трансферной кампании клубов КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Совет директоров утвердил изменения в правовой регламент КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android