«Металлург» поддержал изменения в регламенте, предложенные КХЛ

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что магнитогорский клуб поддержал изменения в регламенте, предложенные Континентальной хоккейной лигой.

– «Металлург» выступал за изменения в регламенте?

– Да, мы голосовали за те решения, которые предлагала лига, – передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах. В полуфинальной серии Кубка Гагарина уральский клуб проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Напомним, 29 апреля завершилось заочное заседание совета директоров КХЛ, на котором были приняты правки в регламент, касающиеся открывающейся 1 июня новой трансферной кампании клубов КХЛ.