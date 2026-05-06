Хоккей Новости

Спортивный директор «Металлурга» оценил игру Владимира Ткачёва

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался об игре форварда Владимира Ткачёва. Нападающий суммарно в сезоне провёл 81 матч, где набрал 81 (15+66) очко.

– Оправдал ли Ткачёв ту роль, которую вы на него возлагали?
– Безусловно. Вы видели, как он играл, набрал много очков, много сделал для команды. Создал много моментов, которые мы не реализовали. Он может быть ещё сильнее. Это разносторонний парень. Он может состояться ещё более зрелым.

– Не осталось разочарования от его игры в плей-офф?
– Если мы проиграли в полуфинале, то недоработал не только Владимир, но и другие игроки. Нашу команду разбирают и видят, кто создаёт моменты и ведёт игру. Не зря же говорят, что в плей-офф появляются новые имена. Хотелось бы от всех большего, потому что результат такой. Резерв и потенциал есть у каждого, – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

