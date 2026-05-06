«Считаю, что он должен мне хотя бы сказать спасибо». Разин — о Кузнецове в «Металлурге»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру нападающего Евгения Кузнецова за команду.

– Нет мыслей, что как-то всё-таки можно было встроить Кузнецова?

– Давайте расставим все точки над i. Он попросился в команду, у нас был долгий разговор. Я ему сразу сказал, что у нас в команде всё хорошо и если он не заиграет, это будет удар по моей репутации. Он обещал слёзно – хотя он всё время улыбается – что будет выполнять всё, что я скажу. Как получилось, так получилось, уже вам оценивать.

Я его не выгонял. Он сам попросился, сам ушёл. Взять Толчинского – человек никак не мог влиться в нашу структуру. Он себя переборол и в конце концов провёл хороший сезон. Евгений Кузнецов не стал ждать. Но он Евгений Кузнецов. Я считаю, что он должен мне хотя бы сказать спасибо, что мы проложили мостик в его хоккейной карьере. А что не остался – я что, буду его привязывать, что ли? – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.