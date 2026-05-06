Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жлоба — о Малкине в «Металлурге»: ждём его не только как игрока, но и как функционера

Жлоба — о Малкине в «Металлурге»: ждём его не только как игрока, но и как функционера
Комментарии

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба высказался о возможном будущем Евгения Малкина в магнитогорском клубе.

«Клуб поддерживает отношения со всеми, кто когда-то играл и был нашим выпускником. Точно знаю, что Евгений не принял окончательного решения по карьере. Как клуб мы его ждём не только как игрока, но и как функционера, в том числе в направлении развития детского хоккея. Это касается не только Евгения, но и всех воспитанников, мы общаемся и с Сергеем Гончаром, который участвует в жизни клуба», – передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Я работал с Евгением как хоккеист, и эмоции Ильи Набокова мне напомнили эмоции Евгения после поражения. Я Евгения хорошо знаю, и не отказался бы от работы со специалистом мирового уровня», — добавил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Материалы по теме
Спортивный директор «Металлурга» оценил игру Владимира Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android