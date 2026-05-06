Жлоба — о Малкине в «Металлурге»: ждём его не только как игрока, но и как функционера

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба высказался о возможном будущем Евгения Малкина в магнитогорском клубе.

«Клуб поддерживает отношения со всеми, кто когда-то играл и был нашим выпускником. Точно знаю, что Евгений не принял окончательного решения по карьере. Как клуб мы его ждём не только как игрока, но и как функционера, в том числе в направлении развития детского хоккея. Это касается не только Евгения, но и всех воспитанников, мы общаемся и с Сергеем Гончаром, который участвует в жизни клуба», – передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Я работал с Евгением как хоккеист, и эмоции Ильи Набокова мне напомнили эмоции Евгения после поражения. Я Евгения хорошо знаю, и не отказался бы от работы со специалистом мирового уровня», — добавил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.