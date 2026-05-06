Сотрудники хоккейной школы и клуба ЦСКА возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что сотрудники хоккейной школы и клуба возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в преддверии Дня Победы.

«В преддверии Дня Победы юные армейцы 2012 года рождения, тренеры, сотрудники хоккейной школы и клуба ЦСКА совместно с руководством ФАУ МО РФ ЦСКА приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и почтили память погибших солдат в Великой Отечественной войне. Мы помним», — сказано в сообщении команды.

Фото: ЦСКА

Напомним, ЦСКА завершил сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина — 2026, уступив «Авангарду» (1-4).