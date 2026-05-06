Разин ответил, какое поражение стало более болезненным — от «Авангарда» или «Ак Барса»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил, какое поражение стало для специалиста более болезненным — от «Авангарда» или «Ак Барса».

– Какое поражение стало для вас более болезненным – в прошлом году «Авангарду» или сейчас «Ак Барсу»?

– Для меня самое больное поражение было в Нижнем Новгороде. Мы выигрывали 2:0, не давали сопернику ни шанса и упустили ту игру. Это было самое больное поражение в моей тренерской карьере, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Магнитогорский клуб завершил прошедшую регулярку с лучшим результатом в лиге, одержав 49 побед в 68 матчах. В полуфинальной серии Кубка Гагарина уральский клуб проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4.