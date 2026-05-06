«Это хоккейный нонсенс, такого не бывает». Разин оценил сезон «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что магнитогорский клуб прошёл весь сезон без спадов.

– У нас весь сезон была очень хорошая атмосфера в раздевалке, мы прошли его на одном дыхании. Ни одна команда, даже «Локомотив» прошлогодний, не проходила сезон без спадов. Мы прошли. Это хоккейный нонсенс, такого не бывает. Все команды имели три и более поражений подряд, мы этого избежали. Это благодаря коллективу, тренерскому штабу, всей атмосфере — начиная от уборщиц и заканчивая руководством.

В плей-офф «Ак Барс» выявил наши слабые места. И я согласен эти слабые места поменять. Но чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное. Мы с Евгением Николаевичем [Бирюковым] буквально за два часа до пресс-конференции общались с одним хоккеистом — высоким, мощным. Уговаривали его к нам пойти. Но у него есть ещё три-четыре предложения — выберет он нас, не выберет, не факт. Сейчас так работаем. У нас нет задачи набрать гномов. Хотим набрать команду, которая будет играть в интересный хоккей, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.