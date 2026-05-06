Черкас: вряд ли Кузнецов вернётся в СКА, но предложения в КХЛ у него будут

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о будущем форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова. Ранее агент 33-летнего хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что форвард покинет уфимский клуб.

«Кузнецов хотел остаться в «Салавате», но у клуба финансовые проблемы. Какой тогда смысл оставаться там? Предложения в КХЛ у Евгения будут, но не так много. Это большой мастер, но травмы не дают ему играть долгий период времени. Это помешает повышенному интересу. Вряд ли Кузнецов вернётся в СКА, но кто знает. Клуб сейчас больше делает акцент на молодых ребятах. Просто не верю, что клуб пойдёт на это.

Репутация? Здесь комплекс причин. Когда берут игрока, смотрят всё — репутацию, травматичность, характер, запросы агента, впишется ли он в систему игры тренера. Так что решает не только репутация», — цитирует Черкаса «Советский спорт».