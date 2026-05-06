«После этого стал скрупулёзно относиться к деньгам». Ли — о необдуманной покупке в 19 лет

Нападающий «Амура» Олег Ли высказался о своём отношении к деньгам и рассказал о дорогой покупке в молодости.

«Я всегда всё покупал по мере необходимости. Нужна была квартира? Мы её купили. Дом? Купили дом. С машиной такая же история. Всегда к финансам подхожу рационально. Не было какого-то безбашенного поступка, что захотелось мне машину за 10 млн, а зарплата у меня тоже 10. Зарплата, относительно тех времён, когда раздавали много денег, не улетала.

Я всегда понимал, что век хоккеиста не такой большой. Стараешься разумно вкладываться куда-то, что-то покупать, чтобы были дивиденды после карьеры. В плане дорогих покупок сначала думаю, нужно мне это или нет. У меня не было каких-то заоблачных контрактов, но всегда думал и всегда хватало финансов.

Когда мне было 19 лет, играл в «Атланте». У нас были большие премии, потому что до финала дошли. Помню, купил джинсы Dolce & Gabbana за 20 тыс. рублей. Курс доллара, по-моему, 30 был на то время. Вот как раз после этого я стал к деньгам, к покупкам относиться очень скрупулёзно. Отдавал часть родителям, что-то покупал. Когда был молодой, жил от зарплаты до зарплаты, по чуть-чуть откладывая. Думал, что это будет вечно», – приводит слова Ли Legalbet.