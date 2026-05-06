Вайсфельд: от игры Кузнецова в «Салавате Юлаеве» остались смешанные впечатления

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о будущем форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова. Ранее агент 33-летнего хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что форвард покинет уфимский клуб.

«Не знаю, чего ждала от него Уфа. Но мне кажется, он оставил неоднозначное впечатление о себе: с одной стороны, он вытащил игру с Екатеринбургом, а с другой – чуть не проиграл её из-за этого пятиминутного удаления.

То, что он большой мастер, понятно. И то, что он далёк от своей лучшей формы, тоже понятно. А дальше уже вопрос клубов — как они на это смотрят. От его игры в «Салавате Юлаеве» остались смешанные впечатления.

Будут ли желающие в КХЛ? Всё зависит от тренеров и соображений руководства… Сложно сказать! Но что прямо очередь за ним стоять будет — не думаю, возможно, кто-то предложит контракт», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

После перехода в «Салават Юлаев» Кузнецов принял участие в 26 матчах с учётом плей-офф и набрал 20 (7+13) очков.