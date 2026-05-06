Назван состав молодёжной сборной России по хоккею для подготовки к Кубку Будущего

Штаб сборных команд России определил состав молодёжной сборной России (игроки до 20 лет) для подготовки к Кубку Будущего, который пройдёт с 14 по 17 мая в Новосибирске.

В расположение сборной вызваны следующие хоккеисты:

Вратари:

Дмитрий Боричев («Локо-76»), Кирилл Дубровин («Красная Армия»), Марат Сабитов («Чайка»).

Защитники:

Михаил Гамзаков* («Авто»), Курбан Лиъматов, Елисей Рябыкин (оба – МХК «Динамо» Мск), Максим Моисеев («Омские Ястребы»), Константин Никитин («Ирбис»), Богдан Пестрецов, Владимир Штырхунов (оба – «Красная Армия»), Никита Полтавчук («Стальные Лисы»), Никита Тюрин*(МХК «Спартак»), Ярослав Федосеев («Белые Медведи»), Дмитрий Шутяев («Академия Михайлова»).

Нападающие:

Иван Архипов, Максим Ильин, Михаил Меликов (все – МХК «Динамо» Мск), Матвей Гущин, Данил Сысоев (оба – «Стальные Лисы»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Дмитрий Исаев* («Авто»), Аскар Камалов («Ирбис»), Никита Кольцов, Даниил Петренко (оба – «Толпар»), Владимир Корзин, Никита Харионов (оба – «Омские Ястребы»), Артемий Кулагин («Белые Медведи»), Герман Суздорф («СКА-1946), Виктор Фёдоров («Чайка»), Евгений Якунин* (МХК «Спартак»).

* игроки присоединятся к сборной в случае непопадания их клубов в финал Кубка Харламова.

Тренерский штаб:

Главный тренер – Андрей Миронов; тренеры – Игорь Щадилов, Алексей Бабинцев, Алексей Терещенко; тренер вратарей – Максим Соколов; тренер по ОФП – Александр Кофанов.

В тренировочном плане — занятия на льду, в тренажёрном и игровом залах, а также контрольный матч с юниорской сборной России U18. 13 мая команда отправится в Новосибирск, а 14 мая стартуют на турнире матчем с юниорской сборной России U18.