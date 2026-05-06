«Матч ТВ» не покажет решающий матч полуфинала плей-офф КХЛ из-за Кубка России по футболу

Телеканал «Матч ТВ» не покажет решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом». Хоккейный полуфинал начнётся в 19:30 мск. Вместо хоккейного матча запланирована трансляция Кубка России по футболу.

Сегодня, 6 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА. Начало футбольного матча — в 20:00 мск.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.