«Матч ТВ» не покажет решающий матч полуфинала плей-офф КХЛ из-за Кубка России по футболу
Поделиться
Телеканал «Матч ТВ» не покажет решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом». Хоккейный полуфинал начнётся в 19:30 мск. Вместо хоккейного матча запланирована трансляция Кубка России по футболу.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)
Сегодня, 6 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА. Начало футбольного матча — в 20:00 мск.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 мая 2026
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
17:55
-
17:20
-
16:50
-
16:30
-
16:05
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:47
-
15:42
-
15:32
-
15:28
-
15:26
-
15:21
-
15:19
-
15:16
-
15:13
-
14:50
-
14:28
-
14:26
-
14:17
-
14:14
-
14:12
-
13:52
-
13:30
-
13:20
-
13:08
-
12:55
-
12:43
-
12:30
-
12:18
-
12:05