Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Матч ТВ» не покажет решающий матч полуфинала плей-офф КХЛ из-за Кубка России по футболу

«Матч ТВ» не покажет решающий матч полуфинала плей-офф КХЛ из-за Кубка России по футболу
Комментарии

Телеканал «Матч ТВ» не покажет решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом». Хоккейный полуфинал начнётся в 19:30 мск. Вместо хоккейного матча запланирована трансляция Кубка России по футболу.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)    

Сегодня, 6 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА. Начало футбольного матча — в 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Материалы по теме
Перед седьмым матчем всё против «Авангарда». Омску предстоит главный тест на зрелость
Перед седьмым матчем всё против «Авангарда». Омску предстоит главный тест на зрелость
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android