Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты ЦСКА 2009 года рождения выиграли первенство России

Хоккеисты ЦСКА 2009 года рождения выиграли первенство России
Комментарии

В Уфе завершилось первенство России среди хоккеистов 2009 года рождения. Команда, представляющая хоккейную школу ЦСКА под руководством Михаила Деева успешно защитила прошлогодний титул, победив в финале череповецкую «Северсталь» со счётом 5:3. Армейцы прошли весь турнир без поражений.

Голами отметились Дмитрий Савин, Глеб Ольховик, Глеб Жуков, Артём Мишин и Даниил Ермолов.

Армейская команда установила уникальное историческое достижение. В своём возрасте армейцы шесть лет подряд выигрывали всероссийские соревнования — трижды Кубок Третьяка (2021, 2022, 2023) и трижды первенство России (2024, 2025, 2026).

Материалы по теме
Фото
Сотрудники хоккейной школы и клуба ЦСКА возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android