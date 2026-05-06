Хоккеисты ЦСКА 2009 года рождения выиграли первенство России

В Уфе завершилось первенство России среди хоккеистов 2009 года рождения. Команда, представляющая хоккейную школу ЦСКА под руководством Михаила Деева успешно защитила прошлогодний титул, победив в финале череповецкую «Северсталь» со счётом 5:3. Армейцы прошли весь турнир без поражений.

Голами отметились Дмитрий Савин, Глеб Ольховик, Глеб Жуков, Артём Мишин и Даниил Ермолов.

Армейская команда установила уникальное историческое достижение. В своём возрасте армейцы шесть лет подряд выигрывали всероссийские соревнования — трижды Кубок Третьяка (2021, 2022, 2023) и трижды первенство России (2024, 2025, 2026).