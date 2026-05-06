«Локомотив» открыл счёт на 25-й секунде седьмого матча полуфинала с «Авангардом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт первый период счёт 1:0 в пользу ярославцев.

«Локомотиву» удалось открыть счёт уже на 25-й секунде матча первым же броском по воротам. Отличился Никита Кирьянов, которому ассистировали Рихард Паник и Александр Елесин.

В трёх матчах текущей серии Кубка Гагарина «Авангард» победил — 5:2, 3:1, 2:0. «Локомотив» трижды выиграл (4:2, 4:0, 3:2 ОТ).