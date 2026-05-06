Главная Хоккей Новости

НХЛ назвала трёх претендентов на приз лучшему нападающему оборонительного плана сезона

Национальная хоккейная лига огласила список из трёх претендентов на приз лучшему нападающему оборонительного плана прошедшего регулярного сезона. В тройку не вошёл ни один российский хоккеист.

В числе кандидатов на трофей названы: нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли, форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки и нападающий «Колорадо Эвеланш» Брок Нельсон.

Чирелли набрал 52 (23 + 29) очка за 71 игру регулярного чемпионата, а также помог команде занять второе место в Атлантическом дивизионе.

Нельсон набрал 65 (33+32) очков в 81 матче. Вместе с игроком клуб досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и в четвёртый раз в истории завоевал Президентский кубок.

Судзуки сыграл 82 встречи, набрав 101 (29+72) очко. Он помог команде занять третье место в Атлантическом дивизионе.

Ранее два года подряд победителем «Селки Трофи» становился финский форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков.

