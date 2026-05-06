НХЛ назвала трёх претендентов на приз лучшему нападающему оборонительного плана сезона

Национальная хоккейная лига огласила список из трёх претендентов на приз лучшему нападающему оборонительного плана прошедшего регулярного сезона. В тройку не вошёл ни один российский хоккеист.

В числе кандидатов на трофей названы: нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли, форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки и нападающий «Колорадо Эвеланш» Брок Нельсон.

Чирелли набрал 52 (23 + 29) очка за 71 игру регулярного чемпионата, а также помог команде занять второе место в Атлантическом дивизионе.

Нельсон набрал 65 (33+32) очков в 81 матче. Вместе с игроком клуб досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и в четвёртый раз в истории завоевал Президентский кубок.

Судзуки сыграл 82 встречи, набрав 101 (29+72) очко. Он помог команде занять третье место в Атлантическом дивизионе.

Ранее два года подряд победителем «Селки Трофи» становился финский форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков.