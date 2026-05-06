Форвард «Миннесоты» — о 0-2 в серии с «Колорадо»: серию не выигрывают двумя победами
Форвард «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди высказался о поражении команды во втором матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:5, 0-2) и рассказал о боевом настрое команды на продолжение серии.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Маккиннон, Кулак) – 02:51     1:1 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 02:57     2:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 08:24 (pp)     3:1 Руа (Колтон, Нельсон) – 21:24     4:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 53:18 (pp)     4:2 Юханссон (Юров, Хант) – 54:33     5:2 Ничушкин (Кулак, Бёрнс) – 59:55    

«Нужно двигаться от игры к игре. Подходить к следующему матчу в полной готовности. Внести коррективы и сыграть лучше. Серию не выигрывают двумя победами — таков наш настрой. Будем вносить изменения. Понимаем, что должны прибавить в определённых аспектах. Уверен, эта команда сделает шаги в правильном направлении», — цитирует Болди пресс-служба клуба.

Следующие два матча серии пройдут на домашней площадке «Миннесоты» 10 и 12 мая.

