Форвард «Миннесоты» — о 0-2 в серии с «Колорадо»: серию не выигрывают двумя победами

Форвард «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди высказался о поражении команды во втором матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:5, 0-2) и рассказал о боевом настрое команды на продолжение серии.

«Нужно двигаться от игры к игре. Подходить к следующему матчу в полной готовности. Внести коррективы и сыграть лучше. Серию не выигрывают двумя победами — таков наш настрой. Будем вносить изменения. Понимаем, что должны прибавить в определённых аспектах. Уверен, эта команда сделает шаги в правильном направлении», — цитирует Болди пресс-служба клуба.

Следующие два матча серии пройдут на домашней площадке «Миннесоты» 10 и 12 мая.