Форвард «Миннесоты» — о 0-2 в серии с «Колорадо»: серию не выигрывают двумя победами
Поделиться
Форвард «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди высказался о поражении команды во втором матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:5, 0-2) и рассказал о боевом настрое команды на продолжение серии.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Маккиннон, Кулак) – 02:51 1:1 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 02:57 2:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 08:24 (pp) 3:1 Руа (Колтон, Нельсон) – 21:24 4:1 Маккиннон (Кадри, Ландеског) – 53:18 (pp) 4:2 Юханссон (Юров, Хант) – 54:33 5:2 Ничушкин (Кулак, Бёрнс) – 59:55
«Нужно двигаться от игры к игре. Подходить к следующему матчу в полной готовности. Внести коррективы и сыграть лучше. Серию не выигрывают двумя победами — таков наш настрой. Будем вносить изменения. Понимаем, что должны прибавить в определённых аспектах. Уверен, эта команда сделает шаги в правильном направлении», — цитирует Болди пресс-служба клуба.
Следующие два матча серии пройдут на домашней площадке «Миннесоты» 10 и 12 мая.
Комментарии
- 6 мая 2026
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
17:55
-
17:20
-
16:50
-
16:30
-
16:05
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:47
-
15:42
-
15:32
-
15:28
-
15:26
-
15:21
-
15:19
-
15:16
-
15:13
-
14:50
-
14:28
-
14:26
-
14:17
-
14:14
-
14:12
-
13:52
-
13:30
-
13:20
-
13:08