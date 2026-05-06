«Авангард» забил два гола во втором периоде и ведёт со счётом 3:2 в матче с «Локомотивом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 3:2 в пользу омичей.

«Локомотиву» удалось открыть счёт уже на 25-й секунде матча первым же броском по воротам. Отличился Никита Кирьянов, которому ассистировали Рихард Паник и Александр Елесин. На пятой минуте матча «Авангард» сумел сравнять счёт — голом отметился Александр Волков с передач Дамира Шарипзянова и Василия Пономарёва.

Во втором периоде «Авангарду» удалось забросить две безответные шайбы. На 26-й минуте Константин Окулов точным броском поразил дальний угол ворот. На 34-й минуте Джозеф Чеккони забил третий гол броском с нулевого угла. На последней минуте периода Максим Шалунов точным броском под перекладину сделал счёт 2:3.