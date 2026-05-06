«Авангард» забил два гола во втором периоде и ведёт со счётом 3:2 в матче с «Локомотивом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 3:2 в пользу омичей.
«Локомотиву» удалось открыть счёт уже на 25-й секунде матча первым же броском по воротам. Отличился Никита Кирьянов, которому ассистировали Рихард Паник и Александр Елесин. На пятой минуте матча «Авангард» сумел сравнять счёт — голом отметился Александр Волков с передач Дамира Шарипзянова и Василия Пономарёва.
Во втором периоде «Авангарду» удалось забросить две безответные шайбы. На 26-й минуте Константин Окулов точным броском поразил дальний угол ворот. На 34-й минуте Джозеф Чеккони забил третий гол броском с нулевого угла. На последней минуте периода Максим Шалунов точным броском под перекладину сделал счёт 2:3.
- 6 мая 2026
-
21:35
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
17:55
-
17:20
-
16:50
-
16:30
-
16:05
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:47
-
15:42
-
15:32
-
15:28
-
15:26
-
15:21
-
15:19
-
15:16
-
15:13
-
14:50
-
14:28
-
14:26
-
14:17
-
14:14
-
14:12
-
13:52
-
13:30
-
13:20