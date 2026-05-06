Сергей Самсонов оценил шансы Ивана Демидова на приз лучшему новичку сезона в НХЛ

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов оценил шансы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Помимо Демидова, на награду также номинированы защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер и форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке.

«В любой другой год Иван, скорее всего, выиграл бы этот трофей. Мэттью Шеферу, который взорвал НХЛ, побив ряд рекордов, будет очень тяжело не дать этот трофей. Но Иван в качестве новичка, играя в Канаде, провёл великолепный сезон.

Я бы так сказал, что Демидов не играет огромные минуты в этой команде. Да, он играет в первом большинстве. Он играет минуты топ-6, но нельзя сказать, что он играет минуты топ-3. Очки, которые он набрал, реально он их заслужил. Думаю, год от года он будет реально прибавлять, прогрессировать, получать больше доверия, больше времени», – цитирует Самсонова ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате Демидов набрал 62 (19 голов+43 передачи) очка в 82 играх.