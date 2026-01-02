«Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина.

«Локомотиву» удалось открыть счёт уже на 25-й секунде матча первым же броском по воротам. Отличился Никита Кирьянов, которому ассистировали Рихард Паник и Александр Елесин. На пятой минуте матча «Авангард» сумел сравнять счёт — голом отметился Александр Волков с передач Дамира Шарипзянова и Василия Пономарёва.

Во втором периоде «Авангарду» удалось забросить две безответные шайбы. На 26-й минуте Константин Окулов точным броском поразил дальний угол ворот. На 34-й минуте Джозеф Чеккони забил третий гол броском с нулевого угла. На последней минуте периода Максим Шалунов точным броском под перекладину сделал счёт 2:3.

В третьем периоде «Локомотив» предпринял отчаянные попытки сравнять счёт. На 52-й минуте Егор Сурин забил свой первый гол в текущем плей-офф и сделал счёт 3:3. Передачей отметился Мартин Гернат. Во втором овертайме победу одержал «Локомотив». Победный гол на счету Максима Берёзкина.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом». Серия начнётся в Ярославле 11 мая.

