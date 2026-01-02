Локомотив – Авангард, результат седьмого матча 6 мая 2026 года, счет 4:3 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)    

«Локомотиву» удалось открыть счёт уже на 25-й секунде матча первым же броском по воротам. Отличился Никита Кирьянов, которому ассистировали Рихард Паник и Александр Елесин. На пятой минуте матча «Авангард» сумел сравнять счёт — голом отметился Александр Волков с передач Дамира Шарипзянова и Василия Пономарёва.

Во втором периоде «Авангарду» удалось забросить две безответные шайбы. На 26-й минуте Константин Окулов точным броском поразил дальний угол ворот. На 34-й минуте Джозеф Чеккони забил третий гол броском с нулевого угла. На последней минуте периода Максим Шалунов точным броском под перекладину сделал счёт 2:3.

В третьем периоде «Локомотив» предпринял отчаянные попытки сравнять счёт. На 52-й минуте Егор Сурин забил свой первый гол в текущем плей-офф и сделал счёт 3:3. Передачей отметился Мартин Гернат. Во втором овертайме победу одержал «Локомотив». Победный гол на счету Максима Берёзкина.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом». Серия начнётся в Ярославле 11 мая.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
