«Локомотив» во втором матче подряд отыграл две шайбы у «Авангарда»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт третий период счёт 3:3.

В середине второго периода «Локомотив» уступал со счётом 1:3. Ярославцы отыграли одну шайбу на последней минуте второго периода — отличный бросок под перекладину нанёс Максим Шалунов. Сравнять счёт «Локомотиву» удалось на 52-й минуте благодаря голу Максима Берёзкина.

Такимо образом, «Локомотив» во втором подряд матче отыграл две шайбы по ходу матча с «Авангардом». В предыдущей шестой игре ярославцы забросили две шайбы на последней минуте встречи и перевели матч в овертайм.