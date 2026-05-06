«Локомотив» во втором матче подряд отыграл две шайбы у «Авангарда»
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт третий период счёт 3:3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Овертайм
3 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)
В середине второго периода «Локомотив» уступал со счётом 1:3. Ярославцы отыграли одну шайбу на последней минуте второго периода — отличный бросок под перекладину нанёс Максим Шалунов. Сравнять счёт «Локомотиву» удалось на 52-й минуте благодаря голу Максима Берёзкина.
Такимо образом, «Локомотив» во втором подряд матче отыграл две шайбы по ходу матча с «Авангардом». В предыдущей шестой игре ярославцы забросили две шайбы на последней минуте встречи и перевели матч в овертайм.
