НХЛ сообщила командам размер пола и потолка зарплат на сезон-2026/2027

НХЛ официально сообщила командам о поле и потолке зарплат на сезон-2026/2027, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в соцсети Х.

Минимальный уровень заработных плат игроков команды установлен в размере $ 76,9 млн. Средний уровень установлен в размере $ 90,4 млн. Потолок зарплат в новом сезоне составит $ 104 млн. Максимальная зарплата игрока по контракту не может превышать $ 20,8 млн.

Более года назад НХЛ сообщала о планах по увеличению потолка зарплат. В сезоне-2027/2028 потолок зарплат должен составить уже $ 113,5 млн. При этом в сезоне-2027/2028 пол зарплат должен почти сравняться с нынешним потолком и составить $ 83,9 млн.