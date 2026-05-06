Хоккей Новости

Матч полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» перешёл во второй овертайм

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». После первого овертайма счёт 3:3, впереди второй овертайм.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Овертайм 2
3 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)    

В середине второго периода «Локомотив» уступал со счётом 1:3. Ярославцы отыграли одну шайбу на последней минуте второго периода — отличный бросок под перекладину нанёс Максим Шалунов. Сравнять счёт «Локомотиву» удалось на 52-й минуте благодаря голу Егора Сурина.

Команды во втором матче подряд играют второй овертайм. В прошлом сезоне они также играли два овертайма в седьмом матче серии второго раунда плей-офф. Победитель этого матча станет соперником «Ак Барса» по финалу Кубка Гагарина.

