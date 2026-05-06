Матч полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» перешёл во второй овертайм

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». После первого овертайма счёт 3:3, впереди второй овертайм.

В середине второго периода «Локомотив» уступал со счётом 1:3. Ярославцы отыграли одну шайбу на последней минуте второго периода — отличный бросок под перекладину нанёс Максим Шалунов. Сравнять счёт «Локомотиву» удалось на 52-й минуте благодаря голу Егора Сурина.

Команды во втором матче подряд играют второй овертайм. В прошлом сезоне они также играли два овертайма в седьмом матче серии второго раунда плей-офф. Победитель этого матча станет соперником «Ак Барса» по финалу Кубка Гагарина.