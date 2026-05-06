Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-защитник КХЛ Душак подписал контракт с немецким клубом «Штраубинг Тайгерс»

Экс-защитник КХЛ Душак подписал контракт с немецким клубом «Штраубинг Тайгерс»
Комментарии

Американский защитник Джозеф Душак подписал контракт с немецким клубом «Штраубинг Тайгерс», сообщает пресс-служба клуба. Прошлый сезон американец завершал в составе «Нефтехимика» и покинул нижнекамский клуб по обоюдному соглашению сторон.

Душак начал прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в составе «Шанхайских Драконов», откуда ушёл 1 ноября 2025 года. 28-летний Душак за китайский клуб сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач. В общей сложности за карьеру в КХЛ Джозеф набрал 80 (13+67) очков в 154 встречах.

Душак выступал в АХЛ в сезоне-2021/2022 в команде «Торонто Марлис», набрав 52 очка в 61 игре.

Материалы по теме
Официально
«Нефтехимик» расторг контракт с американским защитником Джозефом Душаком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android