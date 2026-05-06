Экс-защитник КХЛ Душак подписал контракт с немецким клубом «Штраубинг Тайгерс»

Американский защитник Джозеф Душак подписал контракт с немецким клубом «Штраубинг Тайгерс», сообщает пресс-служба клуба. Прошлый сезон американец завершал в составе «Нефтехимика» и покинул нижнекамский клуб по обоюдному соглашению сторон.

Душак начал прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в составе «Шанхайских Драконов», откуда ушёл 1 ноября 2025 года. 28-летний Душак за китайский клуб сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач. В общей сложности за карьеру в КХЛ Джозеф набрал 80 (13+67) очков в 154 встречах.

Душак выступал в АХЛ в сезоне-2021/2022 в команде «Торонто Марлис», набрав 52 очка в 61 игре.