Игра «Локомотив» — «Авангард» стала самой продолжительной в истории седьмых матчей КХЛ
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина. Этот матч стал самым продолжительным в истории седьмых игр в КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5) 4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)
Встреча завершилась на отметке в 88 минут и 31 секунду. Прошлый рекорд в 86 минут и 31 секунду был установлен в прошлогодней серии этих же команд во втором раунде плей-офф.
В плей-офф сезона-2025/2026 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина — 2014.
