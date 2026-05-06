Игра «Локомотив» — «Авангард» стала самой продолжительной в истории седьмых матчей КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина. Этот матч стал самым продолжительным в истории седьмых игр в КХЛ.

Встреча завершилась на отметке в 88 минут и 31 секунду. Прошлый рекорд в 86 минут и 31 секунду был установлен в прошлогодней серии этих же команд во втором раунде плей-офф.

В плей-офф сезона-2025/2026 было сыграно девять матчей, продлившихся больше одного овертайма, что стало повторением рекорда Кубка Гагарина — 2014.