Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Берёзкин: сумасшествие! Серии с «Авангардом» — самое лучшее, что может быть в хоккее

Берёзкин: сумасшествие! Серии с «Авангардом» — самое лучшее, что может быть в хоккее
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин поделился эмоциями сразу после победного седьмого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 4-3). Форвард стал автором победной шайбы во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)    

— Сумасшествие какое-то. Эти серии с «Авангардом» — самое лучшее, что может быть в хоккее. Честно, я благодарен этому городу, команде за то, что мы делаем. Это кайф. Как получился гол — здорово вышли из зоны обороны и наконец-то бросил и забил.

— Семь матчей и четыре овертайма, каждая команда достойно боролась. Что помогло «Локомотиву» перевернуть серию?
— Думаю, чемпионский характер. Прошлый матч — вообще чудо. Не знаю, что говорить, обожаю наших болельщиков, этот город. Спасибо всем за поддержку, встретимся в финале», — сказал Берёзкин в эфире «КХЛ ТВ».

«Локомотив» третий сезон подряд сыграет в финале Кубка Гагарина. Соперником ярославцев в финальной серии стал «Ак Барс».

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android