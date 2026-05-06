Берёзкин: сумасшествие! Серии с «Авангардом» — самое лучшее, что может быть в хоккее

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин поделился эмоциями сразу после победного седьмого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 4-3). Форвард стал автором победной шайбы во втором овертайме.
— Сумасшествие какое-то. Эти серии с «Авангардом» — самое лучшее, что может быть в хоккее. Честно, я благодарен этому городу, команде за то, что мы делаем. Это кайф. Как получился гол — здорово вышли из зоны обороны и наконец-то бросил и забил.
— Семь матчей и четыре овертайма, каждая команда достойно боролась. Что помогло «Локомотиву» перевернуть серию?
— Думаю, чемпионский характер. Прошлый матч — вообще чудо. Не знаю, что говорить, обожаю наших болельщиков, этот город. Спасибо всем за поддержку, встретимся в финале», — сказал Берёзкин в эфире «КХЛ ТВ».
«Локомотив» третий сезон подряд сыграет в финале Кубка Гагарина. Соперником ярославцев в финальной серии стал «Ак Барс».
- 6 мая 2026
