Видео победного гола «Локомотива» во втором овертайме седьмого матча с «Авангардом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина.

Победный гол на 89-й минуте забил нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, точно бросивший в угол ворот Никиты Серебрякова. Ассистентом выступил Артур Каюмов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом». Серия начнётся в Ярославле 11 мая.