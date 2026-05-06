«Вернёмся сильнее и заберём своё». Пресс-служба «Авангарда» — о вылете в полуфинале

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала сообщение после вылета команды из Кубка Гагарина. Омский клуб уступил в седьмом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» (3:4 ОТ, 3-4) и завершил сезон.

«Есть моменты, когда невозможно подобрать слова, но мы постараемся. Не было ни одного матча, в котором бы наши парни сдались, бросили играть, решили, что всё уже закончено. Не было ни одного мгновения, когда мы бы перестали верить в свою команду.

Но в спорте победитель может быть только один — и сегодня мы уступили чемпиону прошлого сезона, сделав всё, чтобы пройти в финал. Играли с травмами, преодолевали боль, сносили несправедливость и вытаскивали из себя все возможные силы. Спасибо, что были с нами каждое мгновение этого долгого, насыщенного и яркого года. Вернёмся сильнее и заберём своё. Мы одна команда. Мы — «Авангард», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.