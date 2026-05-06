«Вернёмся сильнее и заберём своё». Пресс-служба «Авангарда» — о вылете в полуфинале

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала сообщение после вылета команды из Кубка Гагарина. Омский клуб уступил в седьмом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» (3:4 ОТ, 3-4) и завершил сезон.
«Есть моменты, когда невозможно подобрать слова, но мы постараемся. Не было ни одного матча, в котором бы наши парни сдались, бросили играть, решили, что всё уже закончено. Не было ни одного мгновения, когда мы бы перестали верить в свою команду.
Но в спорте победитель может быть только один — и сегодня мы уступили чемпиону прошлого сезона, сделав всё, чтобы пройти в финал. Играли с травмами, преодолевали боль, сносили несправедливость и вытаскивали из себя все возможные силы. Спасибо, что были с нами каждое мгновение этого долгого, насыщенного и яркого года. Вернёмся сильнее и заберём своё. Мы одна команда. Мы — «Авангард», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- 6 мая 2026
-
23:58
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:07
-
22:52
-
22:12
-
21:55
-
21:47
-
21:35
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
17:55
-
17:20
-
16:50
-
16:30
-
16:05
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:47
-
15:42
-
15:32
-
15:28
-
15:26
-
15:21