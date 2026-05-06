«Вернёмся сильнее и заберём своё». Пресс-служба «Авангарда» — о вылете в полуфинале

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала сообщение после вылета команды из Кубка Гагарина. Омский клуб уступил в седьмом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» (3:4 ОТ, 3-4) и завершил сезон.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)    

«Есть моменты, когда невозможно подобрать слова, но мы постараемся. Не было ни одного матча, в котором бы наши парни сдались, бросили играть, решили, что всё уже закончено. Не было ни одного мгновения, когда мы бы перестали верить в свою команду.

Но в спорте победитель может быть только один — и сегодня мы уступили чемпиону прошлого сезона, сделав всё, чтобы пройти в финал. Играли с травмами, преодолевали боль, сносили несправедливость и вытаскивали из себя все возможные силы. Спасибо, что были с нами каждое мгновение этого долгого, насыщенного и яркого года. Вернёмся сильнее и заберём своё. Мы одна команда. Мы — «Авангард», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

