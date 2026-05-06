«Авангард» в восьмой раз в клубной истории проиграл седьмой матч серии плей-офф КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина.

«Авангард» в 12-й раз в клубной истории провёл седьмой матч. Это поражение стало для омского клуба восьмым в седьмых матчах серий плей-офф. Текущий баланс побед и поражений — 4-8. В гостях омичи выиграли только один из пяти седьмых матчей, в серии с «Ак Барсом», когда побеждали только гости.

«Локомотив» девять раз играл седьмые матчи и выиграл пять из них. При этом ярославцы дома провели три встречи и во всех трёх одержали победу — сегодня, в первом раунде 2011 года над минским «Динамо» и в прошлом году в 1/4 финала над «Авангардом».