«Авангард» в восьмой раз в клубной истории проиграл седьмой матч серии плей-офф КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина.
«Авангард» в 12-й раз в клубной истории провёл седьмой матч. Это поражение стало для омского клуба восьмым в седьмых матчах серий плей-офф. Текущий баланс побед и поражений — 4-8. В гостях омичи выиграли только один из пяти седьмых матчей, в серии с «Ак Барсом», когда побеждали только гости.
«Локомотив» девять раз играл седьмые матчи и выиграл пять из них. При этом ярославцы дома провели три встречи и во всех трёх одержали победу — сегодня, в первом раунде 2011 года над минским «Динамо» и в прошлом году в 1/4 финала над «Авангардом».
- 6 мая 2026
-
23:58
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:07
-
22:52
-
22:12
-
21:55
-
21:47
-
21:35
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
17:55
-
17:20
-
16:50
-
16:30
-
16:05
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:47
-
15:42
-
15:32
-
15:28
-
15:26
-
15:21