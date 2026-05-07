Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении в седьмом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» (3:4 2ОТ, 3-4).

— Чего не хватило — опять вели в две шайбы, опять поражение?

— Мы не помешали им забить. Встречались с лучшей командой лиги, говорил это с начала сезона, у них потрясающая команда с огромным опытом. Этот коллектив строится уже пять лет, мы ещё не там. Мы практически на равных, но всё ещё не там. Противник – очень зрелая команда, а у нас пришло 15 новых игроков. Один тот факт, что мы, по сравнению с прошлым годом, дошли до третьего раунда, показывает, что мы прогрессируем. Но проблема в том, что мы на этом этапе встретились с топовой командой. У «Локомотива» невероятная глубина состава и зрелый коллектив. Мы большими шагами идём к тому, чтобы находиться на этом уровне, но пока останавливаемся в одном голе от этого. Что в предыдущем матче во втором овертайме, что сегодня. Мы очень близки к ним, очень горжусь своими ребятами, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.