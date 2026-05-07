Ги Буше высказался о поражении в седьмом матче полуфинальной серии с «Локомотивом»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении в седьмом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» (3:4 2ОТ, 3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)    

— Чего не хватило — опять вели в две шайбы, опять поражение?
— Мы не помешали им забить. Встречались с лучшей командой лиги, говорил это с начала сезона, у них потрясающая команда с огромным опытом. Этот коллектив строится уже пять лет, мы ещё не там. Мы практически на равных, но всё ещё не там. Противник – очень зрелая команда, а у нас пришло 15 новых игроков. Один тот факт, что мы, по сравнению с прошлым годом, дошли до третьего раунда, показывает, что мы прогрессируем. Но проблема в том, что мы на этом этапе встретились с топовой командой. У «Локомотива» невероятная глубина состава и зрелый коллектив. Мы большими шагами идём к тому, чтобы находиться на этом уровне, но пока останавливаемся в одном голе от этого. Что в предыдущем матче во втором овертайме, что сегодня. Мы очень близки к ним, очень горжусь своими ребятами, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

