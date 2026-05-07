Буше: игроки «Авангарда» — войны. Многие выходили с серьёзными травмами

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поблагодарил игроков омской команды после вылета от «Локомотива» (3-4) в полуфинале Кубка Гагарина. «Авангард» вёл в серии 3-1.

«У нас много травм, которые тянутся ещё с первого-второго раундов. Как только поняли, что мы встретимся с ЦСКА, стало ясно, что многие ребята получат травмы. А потом «Локомотив»… Наши ребята — это настоящие войны, которые играли с серьёзными травмами. В обычное время с такими не играют, но ребята бились», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В финале турнира «Локомотив» сыграет с казанским «Ак Барсом». Ярославцы вышли в финал в третий раз подряд.