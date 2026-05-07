Буше: игроки «Авангарда» — войны. Многие выходили с серьёзными травмами
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поблагодарил игроков омской команды после вылета от «Локомотива» (3-4) в полуфинале Кубка Гагарина. «Авангард» вёл в серии 3-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5) 4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)
«У нас много травм, которые тянутся ещё с первого-второго раундов. Как только поняли, что мы встретимся с ЦСКА, стало ясно, что многие ребята получат травмы. А потом «Локомотив»… Наши ребята — это настоящие войны, которые играли с серьёзными травмами. В обычное время с такими не играют, но ребята бились», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В финале турнира «Локомотив» сыграет с казанским «Ак Барсом». Ярославцы вышли в финал в третий раз подряд.
