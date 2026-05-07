Главный тренер «Локомотива» прокомментировал невероятный камбэк в серии с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал невероятный камбэк в серии с «Авангардом». Ярославский клуб отыграл две шайбы на последней минуте шестого матча и выиграл в овертайме. В седьмой встрече «Локомотив» также нивелировал отставание в две шайбы и вырвал победу в серии во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)    

«Не знаю, с чего начать. После того, что произошло. Шестая игра, проигрывали в две шайбы, вытащили на последних секундах и выиграли во втором овертайме. Сегодня опять, седьмая игра, проигрывали в две шайбы, Шалунов забил очень важный гол в конце второго периода, потом сравняли в третьем периоде и снова выиграли во втором овертайме. Такая гордость за этих ребят, когда видишь, как они сражались и бились друг за друга. Горжусь, что работаю с ними и получаю удовольствие от этого», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

