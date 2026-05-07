Главный тренер «Локомотива» прокомментировал невероятный камбэк в серии с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал невероятный камбэк в серии с «Авангардом». Ярославский клуб отыграл две шайбы на последней минуте шестого матча и выиграл в овертайме. В седьмой встрече «Локомотив» также нивелировал отставание в две шайбы и вырвал победу в серии во втором овертайме.
«Не знаю, с чего начать. После того, что произошло. Шестая игра, проигрывали в две шайбы, вытащили на последних секундах и выиграли во втором овертайме. Сегодня опять, седьмая игра, проигрывали в две шайбы, Шалунов забил очень важный гол в конце второго периода, потом сравняли в третьем периоде и снова выиграли во втором овертайме. Такая гордость за этих ребят, когда видишь, как они сражались и бились друг за друга. Горжусь, что работаю с ними и получаю удовольствие от этого», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 мая 2026
