«Давайте без драмы». Буше – на вопрос о своих поражениях во всех седьмых матчах

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Локомотива» (3-4) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина отказался отвечать на вопрос о своих неудачах. Команды Буше проиграли все седьмые матчи.

— После первой заброшенной шайбы «Локомотива» от вас была большая пауза, что там было?

— Неприятный такой отскок, когда от стекла отскакивает. Обычно следует свисток, но сейчас новое правило, что если шайба пришла в эту зону и вернулась в площадку, то свистка нет. Мы просто не понимали, где шайба находилась.



— В прессе много обсуждали, что вы проиграли все свои седьмые матчи. Давило ли это на вас?

— Я не читаю прессу, поэтому не понимаю, о чём вы. Давайте без драмы и вопросы про хоккей.



— Что сказали после этого матча, серии и сезона?

— Это останется между мной и ребятами, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.