Буше: Радулов – невероятный игрок. В шестом матче именно он одолел «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высоко оценил мастерство нападающего «Локомотива» Александра Радулова. Опытный форвард на последней минуте шестого матча отдал две передачи и помог ярославскому клубу одержать итоговую победу в серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)    

— Три раза по ходу серии вели в две шайбы и три раза проиграли. Что было неправильно, видите ли в этом систему?
— Эти поражения были по разным причинам. Мы играем с очень сильной командой, взять одного Радулова – невероятный игрок против любой команды. Даже в почти 40 он в топовой форме, и нужно отдать ему должное. В прошлом матче он на своих плечах вытащил команду, и мы позволили ему переиграть нас. Именно он нас в прошлом матче и одолел, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

