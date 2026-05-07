Буше: Радулов – невероятный игрок. В шестом матче именно он одолел «Авангард»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высоко оценил мастерство нападающего «Локомотива» Александра Радулова. Опытный форвард на последней минуте шестого матча отдал две передачи и помог ярославскому клубу одержать итоговую победу в серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5) 4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)
— Три раза по ходу серии вели в две шайбы и три раза проиграли. Что было неправильно, видите ли в этом систему?
— Эти поражения были по разным причинам. Мы играем с очень сильной командой, взять одного Радулова – невероятный игрок против любой команды. Даже в почти 40 он в топовой форме, и нужно отдать ему должное. В прошлом матче он на своих плечах вытащил команду, и мы позволили ему переиграть нас. Именно он нас в прошлом матче и одолел, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2026
-
00:32
-
00:27
-
00:23
-
00:23
-
00:21
-
00:18
-
00:16
-
00:16
- 6 мая 2026
-
23:58
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:07
-
22:52
-
22:12
-
21:55
-
21:47
-
21:35
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
17:55
-
17:20
-
16:50
-
16:30
-
16:05
-
15:54