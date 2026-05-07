Буше: Радулов – невероятный игрок. В шестом матче именно он одолел «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высоко оценил мастерство нападающего «Локомотива» Александра Радулова. Опытный форвард на последней минуте шестого матча отдал две передачи и помог ярославскому клубу одержать итоговую победу в серии.

— Три раза по ходу серии вели в две шайбы и три раза проиграли. Что было неправильно, видите ли в этом систему?

— Эти поражения были по разным причинам. Мы играем с очень сильной командой, взять одного Радулова – невероятный игрок против любой команды. Даже в почти 40 он в топовой форме, и нужно отдать ему должное. В прошлом матче он на своих плечах вытащил команду, и мы позволили ему переиграть нас. Именно он нас в прошлом матче и одолел, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.