Буше: у «Авангарда» не той глубины состава, что у «Локомотива». Надо работать над этим

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после вылета от «Локомотива» (3-4) в полуфинале Кубка Гагарина рассказал, что его команде не хватает той глубины состава, что есть у ярославцев.
— Лидеры к последним матчам наелись, Окулов, Шарипзянов, Маклауд играли много. Не стоило дать другим ребятам побольше времени?
— Мы находимся на этом этапе как раз потому что эти ребята получают много игрового времени и качественно его проводят. У нас нет той глубины, какая есть у «Локомотива». У них есть глубина высокого качества, это то, над чем нам нужно работать. Уровень борьбы у нас высокий, но глубины не хватает. Мы в этом году сделали шаг вперёд, но нам ещё нужно работать над глубиной состава, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 мая 2026
-
00:32
-
00:27
-
00:23
-
00:23
-
00:21
-
00:18
-
00:16
-
00:16
- 6 мая 2026
-
23:58
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:07
-
22:52
-
22:12
-
21:55
-
21:47
-
21:35
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
17:55
-
17:20
-
16:50
-
16:30
-
16:05
-
15:54