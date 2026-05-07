Буше: у «Авангарда» не той глубины состава, что у «Локомотива». Надо работать над этим

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после вылета от «Локомотива» (3-4) в полуфинале Кубка Гагарина рассказал, что его команде не хватает той глубины состава, что есть у ярославцев.

— Лидеры к последним матчам наелись, Окулов, Шарипзянов, Маклауд играли много. Не стоило дать другим ребятам побольше времени?

— Мы находимся на этом этапе как раз потому что эти ребята получают много игрового времени и качественно его проводят. У нас нет той глубины, какая есть у «Локомотива». У них есть глубина высокого качества, это то, над чем нам нужно работать. Уровень борьбы у нас высокий, но глубины не хватает. Мы в этом году сделали шаг вперёд, но нам ещё нужно работать над глубиной состава, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.