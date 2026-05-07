Боб Хартли рассказал, почему возобновил тренерскую карьеру и возглавил «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли вспомнил, что заставило его возобновить карьеру ради предложения «Локомотива». Канадец заступил на должность в июле 2025 года, в этом сезоне ярославцы сыграют в финале Кубка Гагарина.

– Вопрос уходит в лето прошлого года. Если бы прошлым летом, когда вы думали о предложении «Локомотива», вам бы рассказали о сценарии такой серии и о том, что вы будете руководить такой командой, могли ли вы поверить, что станете участником в такой истории? Мы здесь считаем, что это одна из таких исторических серий КХЛ.

– Я был уверен, что моя тренерская карьера завершена. Думал, что так и будет, продолжал работать в хоккейных школах, на телевидении, радио, занимался бизнесом, был счастливым дедушкой. Юрий Яковлев звонил мне четыре раза, трижды я отказывался, говорил, что моя карьера завершена.

Но он очень хорошо умеет вести переговоры, потому что не было разговора о контракте, он просто сказал: «Добро пожаловать в Ярославль». Когда я услышал это, это был словно какой-то укол. Потом пазл сразу начал складываться: здесь работал Брэд Маккриммон, это чемпионская команда. Кусочки пазла стали складываться, и я понял, что должен здесь работать.

Возвращаясь к вашему вопросу: когда решил, что буду работать в «Локомотиве», именно здесь себя и представлял. Понятно, что нужны были какие-то изменения, но в конце концов это команда-чемпион, у которой бесконечный характер, которая растит своих игроков, имеет огромные традиции. Это такая команда-семья. Другого сценария даже и не видел, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.