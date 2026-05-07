Главный тренер «Локомотива» оценил игру автора решающего гола в полуфинале плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли похвалил игрока своей команды Максима Берёзкина, ставшего автором победной шайбы в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:3 ОТ, 4-3). Берёзкин отличился во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)    

– Как оцените игру Максима Берёзкина, у которого был тяжёлый старт сезона и который сегодня решил матч?
– Здесь полностью нужно отдать должное Берёзкину – это его работа. Когда приходил в «Локомотив», знал только одного игрока в команде – Береглазова – потому что уже работал с ним в «Авангарде». Со всеми остальными ребятами мне нужно было познакомиться и узнать их, потому что когда играешь против кого-то, ты поверхность понимаешь, что это за игрок, но ты не знаешь, что это за личность. Ты не можешь глубоко понять детали их игры.
Да, у него был медленный старт, не сложилось начало сезона, но он проявлял характер и продолжал работать. Нам казалось, что начиная со второй половины сезона Макс начал добавлять в игре и стал набирать лучшие кондиции. Он габаритный игрок, который буквально создан для плей-офф. Сегодня он провёл великолепный матч, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

