Главный тренер «Локомотива» оценил игру автора решающего гола в полуфинале плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли похвалил игрока своей команды Максима Берёзкина, ставшего автором победной шайбы в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:3 ОТ, 4-3). Берёзкин отличился во втором овертайме.

– Как оцените игру Максима Берёзкина, у которого был тяжёлый старт сезона и который сегодня решил матч?

– Здесь полностью нужно отдать должное Берёзкину – это его работа. Когда приходил в «Локомотив», знал только одного игрока в команде – Береглазова – потому что уже работал с ним в «Авангарде». Со всеми остальными ребятами мне нужно было познакомиться и узнать их, потому что когда играешь против кого-то, ты поверхность понимаешь, что это за игрок, но ты не знаешь, что это за личность. Ты не можешь глубоко понять детали их игры.

Да, у него был медленный старт, не сложилось начало сезона, но он проявлял характер и продолжал работать. Нам казалось, что начиная со второй половины сезона Макс начал добавлять в игре и стал набирать лучшие кондиции. Он габаритный игрок, который буквально создан для плей-офф. Сегодня он провёл великолепный матч, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.