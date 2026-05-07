Ларионов выступил экспертом матча «Бавария» – «ПСЖ». Игра шла параллельно с плей-офф КХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов выступил экспертом в послематчевой студии после ответной игры полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1, 4:5). Параллельно с этой встречей «Локомотив» в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина обыграл «Авангард» (4:3, 4-3 в серии) и вышел в финал турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Берёзкин (Сурин, Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов) – 88:31 (5x5)    

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с казанским «Ак Барсом». Команды уже разыгрывали трофей в самом первом его розыгрыше в 2009 году, тогда победил «Ак Барс». «Локомотив» же является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз кряду. Парижане — действующие обладатели трофея. В решающем матче команда Луиса Энрике встретится с лондонским «Арсеналом».

