Ларионов выступил экспертом матча «Бавария» – «ПСЖ». Игра шла параллельно с плей-офф КХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов выступил экспертом в послематчевой студии после ответной игры полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1, 4:5). Параллельно с этой встречей «Локомотив» в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина обыграл «Авангард» (4:3, 4-3 в серии) и вышел в финал турнира.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с казанским «Ак Барсом». Команды уже разыгрывали трофей в самом первом его розыгрыше в 2009 году, тогда победил «Ак Барс». «Локомотив» же является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз кряду. Парижане — действующие обладатели трофея. В решающем матче команда Луиса Энрике встретится с лондонским «Арсеналом».